Кызыл, , 12:28 — REGNUM Поправки в Конституцию России чрезвычайно актуальны для нашей республики. Об этом написал на своей странице в соцсети «Вконтакте» глава республики Шолбан Кара-оол, указав на такие направления, как поддержка материнства и установление МРОТ не ниже прожиточного уровня.

«Тува ведь лидер страны по рождаемости, у нас более 30% семей многодетные. Мы и сами им помогаем, как можем», — напомнил он.

Однако гарантирование мер социальной поддержки в Конституции, по мнению главы, это совсем другой масштаб. Он отметил, что вместе с планом индивидуального социально-экономического развития Тувы, это создаёт базу для решения целого ряда своих давних проблем.

«В первую очередь это вопросы развития транспортной инфраструктуры, повышения благополучия жителей, преодоления бедности», — подчеркнул Кара-оол.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Тувы назвал верной инициативу российского президента по закреплению в Конституции статуса русского языка как языка государствообразующего народа. По его словам, сохранение языка — это глубинная основа развития каждого народа.

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