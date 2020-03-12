Киев, , 12:25 — REGNUM Украинский политический эксперт и журналист Андрей Манчук размышляет о политических последствиях того, что под предлогом карантина на Украине с сегодняшнего дня. 12 марта, запрещены массовые собрания численностью более 200 человек (в Киеве — до 60 человек).

Эксперт отмечает, что как раз накануне объявления карантина президент Зеленский пообещал МВФ запустить земельную приватизацию в обмен на новые кредитные транши.

«Можно предположить, что Верховная рада использует это окно для отмены моратория на продажу земли — пока в стране де-факто запрещены протестные акции. Да и другие антисоциальные инициативы тоже будут рассмотрены парламентом в самые рекордные сроки», — прогнозирует политолог.

ИА REGNUM напоминает, что украинский парламент заканчивает рассмотрение правок в закон о продаже земли, после чего состоится голосование за документ во втором чтении и в целом. Из более чем 4 тыс. правок рассмотреть осталось порядка 700. Ранее рассмотрение депутатами земельной реформы и голосование за нее в первом чтении сопровождалось массовыми акциями протеста, в которых принимали участие тысячи человек.

Общенациональный карантин на Украине был введен с 12 марта по 3 апреля.