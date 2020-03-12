Майкоп, , 12:24 — REGNUM Глава Адыгеи Мурат Кумпилов выступит с ежегодным отчётом перед депутатами Госсовета-Хасэ РА о результатах деятельности кабинета министров республики в 2019 году, сообщили в пресс-службе главы Адыгеи. В заседании примут участие члены республиканского правительства, руководители территориальных подразделений федеральных органов власти, депутаты Госсовета-Хасэ РА, делегации муниципальных образований, представители трудовых коллективов, общественных объединений, СМИ.

Мурат Кумпилов в отчёте представит ключевые показатели социально-экономического развития республики, а также проведет анализ достигнутых результатов и определит приоритеты дальнейшей работы органов власти региона.

Отчёт руководителя республики станет максимально публичным и впервые пройдет в большом зале Государственной филармонии Адыгеи.