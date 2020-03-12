Москва, , 12:23 — REGNUM Переход стран ЕС на сжиженный газ приведёт к подорожанию «голубого топлива» и как следствие снизит конкурентоспособность европейской продукции, считает политический консультант Анатолий Вассерман. Об этом он заявил 12 марта корреспонденту ИА REGNUM, комментируя высказывание министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича, который назвал «Северный поток — 2» угрозой энергетической безопасности ЕС.

«Важный фактор: именно Польша сейчас — самый активный в ЕС поборник интересов США, — сказал Вассерман. — Вообще вся так называемая новая Европа (это страны, вошедшие в ЕС после распада социалистической системы) совершенно откровенно действует не в европейских и даже не в своих эгоистических интересах, а в интересах США. Единственное исключение — это Венгрия. Но даже на таком фоне Польша отличается наиболее жёсткой защитой интересов США и в частности защитой идеи замены трубопроводного газа сжиженным».

Кроме того, он подчеркнул, что если снабжать Европу сжиженным газом, это приведёт к подорожанию газа, что, в свою очередь, ухудшит конкурентоспособность европейской продукции. Это, по словам Вассерман, конечно, безразлично «новым европейцам», уничтожившим практически всю свою промышленность, но вот для Германии это очень важно.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Вассерман заметил, что для Польши важно, чтобы Украина имела какие-то ресурсы для самостоятельного существования, и именно поэтому Варшава так активно выступает против строительства газопровода «Северный поток — 2».

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