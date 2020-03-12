Берлин,
12 марта 2020, 12:22 — REGNUM
Герхард Шрёдер после ухода с поста канцлера Германии занялся коммерческой деятельностью и тем самым дискредитировал себя в качестве политика, поэтому его — совершенно верные — слова не будут услышаны, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 12 марта, комментируя высказывания бывшего канцлера.
Как сообщалось ранее, Шрёдер заявил, что Европе необходимы добрососедские отношения с Россией и что «ограничительные меры» должны быть сняты. Нужно проявлять «больше понимания» в тех вопросах, которые важны для России, к примеру, в тех, которые касаются событий Второй мировой войны, отметил также экс-канцлер.
«Герхард Шрёдер говорит правильные вещи, но проблема заключается в том, что в силу своей коммерческой деятельности после ухода с поста канцлера он себя в качестве политика дискредитировал. Это особенно так в глазах европейского общественного мнения, и иначе и быть не могло, но это так и в глазах российского общественного мнения. Сегодня Шрёдер обслуживает интересы крупных российских или связанных с Россией компаний, а также интересы семьи Ротшильдов, и только так он и воспринимается.
Это не значит, что и от таких деятелей в прессе не должны звучать голоса в пользу добрососедства между Европой и Россией, за отмену санкций, но их эффективность минимальна. Думаю, что российские провластные пропагандисты это хорошо понимают. Проблема, видимо, в том, что даже эффективные пропагандисты не могут найти в современной Европе для нужных заявлений других деятелей кроме «героев вчерашних дней». Или же пропагандисты у нас не очень эффективные», — отметил Михаил Демурин.