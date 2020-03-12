Берлин, , 12:22 — REGNUM

Герхард Шрёдер после ухода с поста канцлера Германии занялся коммерческой деятельностью и тем самым дискредитировал себя в качестве политика, поэтому его — совершенно верные — слова не будут услышаны, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 12 марта, комментируя высказывания бывшего канцлера.

Как сообщалось ранее, Шрёдер заявил, что Европе необходимы добрососедские отношения с Россией и что «ограничительные меры» должны быть сняты. Нужно проявлять «больше понимания» в тех вопросах, которые важны для России, к примеру, в тех, которые касаются событий Второй мировой войны, отметил также экс-канцлер.

«Герхард Шрёдер говорит правильные вещи, но проблема заключается в том, что в силу своей коммерческой деятельности после ухода с поста канцлера он себя в качестве политика дискредитировал. Это особенно так в глазах европейского общественного мнения, и иначе и быть не могло, но это так и в глазах российского общественного мнения. Сегодня Шрёдер обслуживает интересы крупных российских или связанных с Россией компаний, а также интересы семьи Ротшильдов, и только так он и воспринимается.