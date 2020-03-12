Москва, , 11:52 — REGNUM

Без прямого диалога между сторонами конфликта урегулирование в принципе невозможно — это подтверждает весь мировой опыт, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 12 марта, комментируя информацию о создании «нового механизма урегулирования» конфликта в Донбассе.

Ранее заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что на заседании трехсторонней контактной группы в Минске было принято решение о создании переговорной «диалоговой площадки» с участием представителей «нормандской четверки» и сторон конфликта в Донбассе.

«Если договоренности, достигнутые на заседании трехсторонней контактной группы в Минске о создании площадки для прямого диалога ДНР и ЛНР, с одной стороны, и Киева, с другой, получат развитие, это может открыть реальную перспективу урегулирования конфликта в Донбассе. Без прямого диалога между сторонами конфликта урегулирование в принципе невозможно — это подтверждает весь мировой опыт.

Будем надеяться, что это не конъюнктурный политический ход Киева, а свидетельство трезвого понимания им того факта, что подавить ДНР и ЛНР, уничтожить их ему ни при каких условиях не удастся. Причём не удастся не только потому, что у него самого не хватит сил для этого и этого не допустит Россия, но и потому, что полицейский террористический режим в Киеве не нужен немцам и французам. Американцам, насколько я понимаю, всё равно, каково будет качество режима в Киеве, лишь бы он активно действовал против России, но американцам ни в Донбассе, ни в Европе не жить, а гражданам Украины и гражданам ДНР и ЛНР, а также гражданам России, Германии, Франции, других европейских стран — жить. А чтобы жить, надо говорить напрямую и договариваться», — отметил Михаил Демурин.