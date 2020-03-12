У экономики России есть не только риски, но и новые возможности. Об этом 12 марта заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства России.

«Низкие цены на нефть и волатильность курса валют создают для нашей экономики не только риски, но и новые возможности», — сказал он.

Глава правительства пояснил, что перспективы связаны с программами по импоротозамещению.