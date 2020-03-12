В России сократят до минимума число массовых мероприятий
Органам власти в России рекомендовано сократить до минимума количество массовых мероприятий. Об этом 12 марта сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства России.
«Федеральным и региональным органам исполнительной власти рекомендовано сократить до минимума количество деловых, спортивных или развлекательных и других массовых мероприятий», — сказал он.
Мишустин поручил отменить загранкомандировки федеральных чиновников
Федеральным органам исполнительной власти нужно отменить заграничные командировки. Об этом заявил 12 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства России.
«Федеральным органам исполнительной власти следует отменить загранкомандировки кроме самых неотложных и рекомендовать сотрудникам без крайней необходимости не выезжать за рубеж в личных целях», — сказал он.
Мишустин: с 13 марта будут ограничены авиаперелёты в ряд государств
С 13 марта будет действовать временное ограничение авиаперелётов в несколько государств. Об этом 12 марта сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства России.
«Нами принято решение начиная с 13 марта временно ограничить авиаперелёты в Италию, Германию, Францию, Испанию», — сказал он.
По словам главы правительства, сохранятся рейсы, «которые позволят российским гражданам вернуться в Россию».
Мишустин обратился к гражданам России из-за мер по коронавирусу
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства 12 марта попросил российских граждан отнестись с пониманием к мерам, упреждающим распространение коронавируса в России.
Мишустин обратился к гражданам России из-за мер по коронавирусу
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин попросил российских граждан отнестись с пониманием к мерам, упреждающим распространение коронавируса.
«Главное для нас — это защитить наших людей. Именно поэтому я прошу граждан России с пониманием отнестись к тем упреждающим в первую очередь мерам, которые принимаются на федеральном, региональном и местном уровнях», — заявил Мишустин 12 марта на заседании правительства России.
Мишустин назвал минимальной угрозу распространения коронавируса в РФ
Угроза распространения в России коронавируса COVID-19 сведена к минимуму. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин 12 марта на заседании правительства.
Правительство РФ прорабатывает дополнительные меры по замещению импорта
В России прорабатываются дополнительные меры для углубления импортозамещения. Об этом 12 марта заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства России.
«Сейчас мы прорабатываем дополнительные меры для углубления импортозамещения в промышленности, сельском хозяйстве, расширяем возможности для экспорта несырьевых высокотехнологичных продуктов», — сказал он.
Мишустин объявил о новых возможностях экономики России
У экономики России есть не только риски, но и новые возможности. Об этом 12 марта заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства России.
«Низкие цены на нефть и волатильность курса валют создают для нашей экономики не только риски, но и новые возможности», — сказал он.
Глава правительства пояснил, что перспективы связаны с программами по импоротозамещению.
Михаил Мишустин закашлялся, выступая на открытии заседания правительства РФ. Премьер-министр извинился перед подчиненными за секундную паузу в своей речи.
Мишустин: у России запас прочности на много лет
У экономики России большой запас прочности. Об этом 12 марта заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства России.
Глава правительства отметил, что у страны «сейчас большой запас прочности». Так, золотовалютные активы Банка России превысили 570 млрд долларов, и в более чем в 10 трлн рублей оценивается объём ликвидных средств Фонда национального благосостояния.
«И даже при устойчиво низких ценах на нефть компенсации бюджетных потерь этих средств нам хватит на много лет», — сказал Мишустин.
Мишустин заявил о «новой реальности» мировой экономики
Мировая экономика находится в новой экономической реальности. Об этом 12 марта заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства России.
Мишустин назвал инициаторов развала сделки ОПЕК+
По словам главы правительства РФ Михаила Мишустина, отказ от сделки инициировали другие страны ОПЕК, которые приняли решение не продлевать соглашение на текущих уровнях.
Мишустин: ситуация в экономике России — под контролем
Экономическая ситуация в экономике РФ находится под контролем, несмотря на внешние факторы. Об этом 12 марта сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства России.
Мишустин: Россия накопила столько, что хватит на годы
Ресурсов российского бюджета хватит на годы даже при низких ценах на нефть. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин 12 марта на заседании правительства.
Мишустин обвинил Саудовскую Аравию в падении рынков
Действия Саудовской Аравии привели к падению рынков. Об этом 12 марта заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства России.
Мишустин: Россия не была инициатором выхода из ОПЕК+
Инициатором выхода из соглашения ОПЕК+ была не Россия. Об этом 12 марта сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства России.
Мишустин: рынки находятся под влиянием негативных событий
Нефтяные рынки оказались под влиянием эпидемии коронавируса и решения стран ОПЕК. Об этом 12 марта сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства России.