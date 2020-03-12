12 Марта
 
12:44

В России сократят до минимума число массовых мероприятий

Органам власти в России рекомендовано сократить до минимума количество массовых мероприятий. Об этом 12 марта сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства России.

«Федеральным и региональным органам исполнительной власти рекомендовано сократить до минимума количество деловых, спортивных или развлекательных и других массовых мероприятий», — сказал он.

12:38

Мишустин поручил отменить загранкомандировки федеральных чиновников

Федеральным органам исполнительной власти нужно отменить заграничные командировки. Об этом заявил 12 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства России.

«Федеральным органам исполнительной власти следует отменить загранкомандировки кроме самых неотложных и рекомендовать сотрудникам без крайней необходимости не выезжать за рубеж в личных целях», — сказал он.

12:33

Мишустин: с 13 марта будут ограничены авиаперелёты в ряд государств

С 13 марта будет действовать временное ограничение авиаперелётов в несколько государств. Об этом 12 марта сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства России.

«Нами принято решение начиная с 13 марта временно ограничить авиаперелёты в Италию, Германию, Францию, Испанию», — сказал он.

По словам главы правительства, сохранятся рейсы, «которые позволят российским гражданам вернуться в Россию».

12:30

Мишустин обратился к гражданам России из-за мер по коронавирусу

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства 12 марта попросил российских граждан отнестись с пониманием к мерам, упреждающим распространение коронавируса в России.

12:24

Мишустин обратился к гражданам России из-за мер по коронавирусу

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин попросил российских граждан отнестись с пониманием к мерам, упреждающим распространение коронавируса.

«Главное для нас — это защитить наших людей. Именно поэтому я прошу граждан России с пониманием отнестись к тем упреждающим в первую очередь мерам, которые принимаются на федеральном, региональном и местном уровнях», — заявил Мишустин 12 марта на заседании правительства России.

12:23

Заседание правительства РФ. government.ru

12:22

Мишустин назвал минимальной угрозу распространения коронавируса в РФ

Угроза распространения в России коронавируса COVID-19 сведена к минимуму. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин 12 марта на заседании правительства.

12:12

Правительство РФ прорабатывает дополнительные меры по замещению импорта

В России прорабатываются дополнительные меры для углубления импортозамещения. Об этом 12 марта заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства России.

«Сейчас мы прорабатываем дополнительные меры для углубления импортозамещения в промышленности, сельском хозяйстве, расширяем возможности для экспорта несырьевых высокотехнологичных продуктов», — сказал он.

12:09

Мишустин объявил о новых возможностях экономики России

У экономики России есть не только риски, но и новые возможности. Об этом 12 марта заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства России.

«Низкие цены на нефть и волатильность курса валют создают для нашей экономики не только риски, но и новые возможности», — сказал он.

Глава правительства пояснил, что перспективы связаны с программами по импоротозамещению.

12:01

Михаил Мишустин закашлялся, выступая на открытии заседания правительства РФ. Премьер-министр извинился перед подчиненными за секундную паузу в своей речи.

12:00

Мишустин: у России запас прочности на много лет

У экономики России большой запас прочности. Об этом 12 марта заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства России.

Глава правительства отметил, что у страны «сейчас большой запас прочности». Так, золотовалютные активы Банка России превысили 570 млрд долларов, и в более чем в 10 трлн рублей оценивается объём ликвидных средств Фонда национального благосостояния.

«И даже при устойчиво низких ценах на нефть компенсации бюджетных потерь этих средств нам хватит на много лет», — сказал Мишустин.

11:59

Мишустин заявил о «новой реальности» мировой экономики

Мировая экономика находится в новой экономической реальности. Об этом 12 марта заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства России.

11:58

Мишустин назвал инициаторов развала сделки ОПЕК+

По словам главы правительства РФ Михаила Мишустина, отказ от сделки инициировали другие страны ОПЕК, которые приняли решение не продлевать соглашение на текущих уровнях.

11:57

Мишустин: ситуация в экономике России — под контролем

Экономическая ситуация в экономике РФ находится под контролем, несмотря на внешние факторы. Об этом 12 марта сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства России.

11:56

Мишустин: Россия накопила столько, что хватит на годы

Ресурсов российского бюджета хватит на годы даже при низких ценах на нефть. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин 12 марта на заседании правительства.

11:56

Мишустин обвинил Саудовскую Аравию в падении рынков

Действия Саудовской Аравии привели к падению рынков. Об этом 12 марта заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства России.

11:55

Мишустин: Россия не была инициатором выхода из ОПЕК+

Инициатором выхода из соглашения ОПЕК+ была не Россия. Об этом 12 марта сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства России.

11:55

Мишустин: рынки находятся под влиянием негативных событий

Нефтяные рынки оказались под влиянием эпидемии коронавируса и решения стран ОПЕК. Об этом 12 марта сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства России.