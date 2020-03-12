Приштина, , 16:01 — REGNUM 11 марта на внеочередном заседании парламента самопровозглашенного Косово, посвященном отношениям между США и Косово, премьер-министр края Альбин Курти потребовал лишить поста президента Косово Хашима Тачи.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Курти заявил, что Хашим Тачи никогда не прекращал вести тайные переговоры с президентом Сербии Александром Вучичем и стремится воспрепятствовать открытому диалогу между Приштиной и Белградом, для чего стремится «сломать» его.

Курти назвал поведение Тачи неприемлемым и потребовал смены президента:

«Также, как теперь у нас есть новое правительство, нам, возможно, нужен и новый президент. Я не антиамериканец, я против них. Но если уж говорить о таких вещах, президент — антиевропеец. <…> Я верю в Транс-Атлантическую связь. <…> Без США нет НАТО, а без НАТО не будет безопасности даже в Европе, не говоря уж о наших Балканах».

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