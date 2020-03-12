Симферополь, , 11:24 — REGNUM Депутаты Государственного совета Крыма, за исключением фракции КПРФ, поддержали предложенные в Конституцию России поправки. Решение принято 12 марта.

«С принятием этого закона и после утверждения его положений на всенародном голосовании мы получим фактически новую Конституцию и новую политическую систему. Если хотите — новую Россию», — заявил спикер парламента Владимир Константинов.

За поправки проголосовали 67 депутатов, их поддержали фракции «Единая Россия» и ЛДПР. Фракция КПРФ воздержалась от голосования.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в «Единой России» предложили снять ограничения на участие Владимира Путина на следующих выборах президента. Глава государства поддержал эту идею, а дума приняла поправку при обсуждении изменений Конституции во втором чтении.

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