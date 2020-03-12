Киев, , 11:21 — REGNUM Новый министр обороны Украины Андрей Таран заявляет, что адаптация украинской армии к стандартам НАТО пока в принципе невозможна.

В комментарии «Радио Свобода» 11 марта министр уточнил, что соответствующая цель — амбициозная, но «недостижимая в ближайшее время».

Таран также заявил, что на сегодняшний день даже в странах-членах НАТО не воплощены абсолютно все теоретические стандарты Альянса. Источник отмечает, что от дальнейших комментариев по этой теме Таран отказался, поскольку не был «настроен на общение».

«Думаю, не секрет и не открытие, что важно не только то, что вы говорите, но и как говорите. Понятно, что сейчас мы далеки от стандартов НАТО, понятно, что приближение к этим стандартам — это постепенный и длительный процесс. Но ведь в самой формулировке важна, прежде всего, тональность. А прозвучало это не то, что даже обречённо, а вообще как что-то, чего не надо делать», — комментирует заявление министра политолог Олеся Яхно.

Она подчеркивает, что усугубляется впечатление от сказанного ещё и непониманием того, за что, собственно, был уволен предыдущий министр обороны.

ИА REGNUM напоминает, что 11 марта президент Украины Владимир Зеленский лично представил коллективу министерства обороны нового руководителя. Он подчеркнул, что приоритетом работы Андрея Тарана должно стать обеспечение высокой обороноспособности страны.