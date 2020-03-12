Москва, , 11:19 — REGNUM Россия, за всю свою историю поставок на экспорт чего бы то ни было проявила себя как безупречно надежного поставщика. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 марта заявил политический консультант Анатолий Вассерман. Так он прокомментировал высказывание министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича, который назвал «Северный поток — 2» угрозой европейской солидарности и назвал Газпром ненадежным поставщиком.

«Особенно позабавило оценка Газпрома как ненадежного поставщика, — сказал Вассерман. — Поскольку за всю историю поставок чего бы то ни было на экспорт и Россия в целом и Российская Федерация в частности проявили себя как безупречно надежные поставщики. Тому есть немало исторических примеров, которые доказывают, что польские рассуждения о русской ненадежности заслуживали только одного ответа популярного сейчас в интернете — «Отойдите от зеркала!».

Иными словами, как пояснил Вассерман, польскому министру иностранных дел следует прекратить приписывать оппоненту свои собственные недостатки.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Чапутович в интервью РБК заявил, что зависимость от Газпрома и негативные политические и экономические последствия ожидают Евросоюз в случае, если газопровод «Северный поток — 2» будет запущен в эксплуатацию.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава МИД Польши назвал риски для ЕС от запуска «Северного потока — 2»