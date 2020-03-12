Приштина, , 11:21 — REGNUM 11 марта в ходе внеочередного заседания парламента самопровозглашенного Косово, посвященного отношениям между Косово и США, премьер-министр Косово Альбин Курти заявил, что в ходе встречи партнеров по партийной коалиции на территории лыжного курорта в Превалле члены его правительства не спали и не развлекались, в то время как никакое прежнее правительство Косово не преминуло бы воспользоваться такой возможностью.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в ходе своего выступления Курти подчеркнул, что возглавляемое им правительство — самое честное и самое лучшее со времен завершения Косовской войны, что вызывает зависть у оппозиции (напомним, нынешняя косовская оппозиция состоит из партий, удерживавших власть в Косово на протяжении двадцати лет).

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Также Тачи заявил, что президент самопровозглашенного Косово Хашим Тачи, основанная которым Демократическая партия Косово стала инициатором созыва чрезвычайного парламентского заседания, выступает против посредничества Брюсселя в диалоге между Косово и Сербией.

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