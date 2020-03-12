Симферополь, , 11:18 — REGNUM Глава Крыма Сергей Аксёнов высказался в поддержку расширения границ России. Об этом он заявил 12 марта в ходе выступления в Госсовете РК, где рассматривается вопрос о поправках в Конституцию России.

«Согласен, что расширяться, наверное, можно. И нужно оставлять возможность для включения новых территорий — это моё личное мнение», — отметил руководитель региона.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Сергей Аксёнов заявил, что закрепление в Конституции России запрета на отчуждение российской территории имеет особую актуальность для Крыма.

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