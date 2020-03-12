Село Тоцкое, Оренбургская область, , 11:13 — REGNUM В Оренбургской области на Тоцком полигоне прошли военные учения. В них участвовали более 1,5 тыс. военнослужащих и более 500 единиц спецтехники, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ЦВО.

Для уничтожения условного врага на дальности до 20 километров использовали системы залпового огня «Град» и «Ураган», а также многофункциональный комплекс «Орлан-10», с помощью которого обнаруживали противника и передавали координаты его нахождения.

Подразделения реактивной системы залпового огня в рамках учений отработали «артиллерийскую карусель» — быстрый отход, чтобы произвести перезаряжание орудий, и ведение огня с новых позиций. Такой маневр позволяет повысить живучесть артиллеристов в реальном бою.