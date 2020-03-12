Иркутск, , 11:08 — REGNUM Предложенные поправки к Конституции РФ прокомментировал секретарь Иркутского регионального отделения партии «Единая Россия», председатель областного парламента Сергей Сокол. По его мнению, которое цитирует официальный сайт иркутских единороссов, все поправки направлены на повышение качества жизни граждан.

«Предлагаемые поправки затрагивают интересы всех жителей России. Одним из нас важно, что МРОТ будет стабильно выше величины прожиточного минимума, а социальные выплаты будут индексироваться в обязательном порядке. Для других важнее, что в Конституции найдут отражение поддержка семьи и ее ценностей, защита детей. Третьи выделят для себя пункты, касающиеся общей доступности и качества образования и здравоохранения. Четвертые обратят внимание на закрепление в Конституции обязательных пунктов о поддержании достойного уровня жизни людей старшего возраста», — пояснил иркутский спикер Сергей Сокол.

По его мнению, важно также, чтобы члены рабочей группы во главе с президентом России постарались учесть все запросы населения страны.

Как уже сообщало ИА REGNUM, о поправках в Конституцию РФ заговорили после оглашения послания Федеральному собранию российским президентом Владимиром Путиным. Государственная дума РФ приняла соответствующий законопроект в третьем чтении. Само всенародное голосование пройдёт 22 апреля 2020 года.