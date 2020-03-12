Симферополь, 12 марта 2020, 11:09 — REGNUM Территория России и её границы — незыблемы, отдавать своё нельзя. Об этом 12 марта в ходе выступления в Госсовете РК, где рассматривается вопрос о поправках в Конституцию России, заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.
Как сообщало ИА REGNUM, 10 марта Госдума приняла поправку в Конституцию о границах.«Российская Федерация обеспечивает защиту своего суверенитета и территориальной целостности. Действия (за исключением делимитации, демаркации, редемаркации государственной границы Российской Федерации с сопредельными государствами), направленные на отчуждение части территории Российской Федерации, а также призывы к таким действиям не допускаются», — следует из документа.
Об этом: Госдума приняла поправку в Конституцию о запрете отчуждения территорий
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