12 марта 2020 | Время чтения 11 мин

Станислав Стремидловский, , 11:06 — REGNUM



Иван Шилов © ИА REGNUM

Сезон активности клещей стартовал в марте и продлится до ноября включительно, передает «Перший житомирський інформаційний» (Житомир). Все больше житомирян жалуется, что в этом году клещей особенно много. Житомирский лабораторный центр напоминает об основных правилах безопасности, а также о пиках активности клещей в апреле-мае и августе-сентябре. Также в лабораторном центре призывают доставлять найденных на теле клещей в лабораторию, чтобы предупредить серьезное заболевание. Ведь клещи являются переносчиками многих заболеваний, среди которых клещевой энцефалит, болезнь Лайма, риккетсиозы и другие инфекции.

Необычно раннюю активность клещей региональные энтомологи и инфекционисты связывают с рекордно высокой температурой, сообщает «Редпост» (Харьков). Токсичные членистоногие проснулись в Харьковской области уже в конце февраля. 27 февраля в соцсетях жители Харькова впервые продемонстрировали трофей после прогулки с собакой — клещ намертво вцепился в кожу головы человека. С первых дней марта температура в области пошла на рекорд: дневные +15 и +18 градусов больше соответствовали бы второму месяцу весны. И встреч с клещами стало в разы больше — харьковчане возвращались после прогулок в одежде, буквально унизаны паразитами. «Важно не то, насколько паразит активный, а то, инфицирован ли он. Если клещ кусает, вероятность занесения в кровь почти 100%. Безусловно, вероятность, что паразит стал носителем инфекции, выше, когда он прожил весну или часть лета, во время которых он питался», — пояснил директор Харьковской областной детской инфекционной больницы Дмитрий Кухар.

Распространение коронавируса в определенных случаях может быть признано форс-мажором, последствия которого не позволили выполнить обязательства по экономическим договорам, информирует «Днепр Вечерний» (Днепропетровск) со ссылкой на пресс-службу Торгово-промышленной палаты Украины. По данным Главного управления статистики по Днепропетровской области, Китай занимал второе место по объемам импорта в область в 2019 году, Италия — восьмое. ТПП получает большое количество запросов о признании распространения коронавируса форс-мажором. Необходимо предоставить доказательства того, что коронавирус или меры по борьбе с его распространением является обстоятельствами, которые могли стать причиной невозможности выполнения обязательств. Сторона, которая ссылается на форс-мажорные обстоятельства, должна обратиться в компетентный орган (торгово-промышленную палату) той страны, где возникли данные обстоятельства, и получить соответствующий документ (сертификат или свидетельство), для возможности предъявления его контрагенту согласно условиям договора.

В церквях на Тернопольщине запретили проводить многолюдные богослужения, рассказывает «За Збручем» (Тернополь). Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на пресс-конференции объявил об обязательности соблюдения ограничительных мер. В случае нарушений могут применять административные взыскания. Призвали отказаться от многолюдных богослужений и представители религиозных организаций на Тернопольщине. Угрозу распространения коронавируса обсуждали на заседании Совета Церквей. «Необходимо регулярное проветривание в храме, влажная уборка со специальными дезинфицирующими средствами. Это снижает риск распространения инфекции», — отметила и.о. руководителя областного лабораторного центра Оксана Чайчук. Также она призвала временно прекратить обучение в воскресных школах, не допускать пребывание более двухсот человек в одном помещении во время богослужений.

Херсонщина бьет рекорды антирекордов, пишет «Новий день» (Херсон). По распространению туберкулеза и онкологических заболеваний область является одним из лидеров, уровень преступности тоже один из самых высоких на Украине, а уровень доходов населения — один из самых низких. Теперь есть новый антирекорд. По словам председателя Государственного лесного агентства Украины Андрея Заблоцкого, масштабы браконьерской вырубки зеленых насаждений в Херсонском регионе можно сравнить разве что с Харьковщиной. Но там лес занимает около трети территории, а на степной Херсонщине — всего 4%. Соответственно, потери в десять раз чувствительнее. И хуже всего то, что убытки от браконьерских вырубок растут с бешеной скоростью. В 2016 году потери от хищнических вырубок в Херсонской области составили 774 кубометра древесины, в 2017-м — 2659 кубометров, в 2018-м — 963 кубометра. А за 2019-й — уже 60 тысяч кубометров! Именно с 2016 года государство полностью прекратило бюджетное финансирование лесхозов. Зарплату людям не платили месяцами, поэтому они начали массово увольняться. Чем нелегальные дровосеки с удовольствием воспользовались. Сейчас, правда, спохватились, финансирование лесхозов из госбюджета восстановили. Однако вырубленные деревья быстро не вырастают, вакансии мгновенно не заполняются, поэтому «реанимировать» отрасль быстро не получится.

По информации портала «Новини Закарпаття» (Ужгород), региональные партии Виктора Балоги «Единый Центр» и венгерские КМКС и УМДС могут остаться без представительства в местных органах власти. В кулуарах Верховной рады Украины ходят слухи, что «Слуги народа» хотят ввести изменения в законодательство о местных выборах, позволив в них участвовать только тем партиям, которые имеют по 14 ячеек в каждой области Украины (кроме Крыма). Эта инициатива связана с желанием уменьшить количество партий и приблизить страну к европейским и американских стандартам, где всего несколько политических сил. Также «Слуга народа» хочет нивелировать влияние местных элит на региональную власть. Изменения хотят ввести как можно ближе к выборам, чтобы не дать региональным партиям успеть адаптироваться к новым условиям и зарегистрировать отделения во всех областях. Пока это только слухи но, как говорит народная пословица, дыма без огня не бывает.

Компания ДТЭК, принадлежащая олигарху Ринату Ахметову, поставляет электроэнергию в западные области Украины по значительно более высоким ценам, чем в соседние страны, передает Zaxid.net (Львов). ДТЭК еще с прошлого года не поставляет дешевую электроэнергию из Европы на Бурштынский энергетический остров, заставляя жителей Ивано-Франковской, Львовской и Закарпатской областей покупать энергию на треть дороже остальной Украины. Сейчас журналисты выяснили, что электроэнергия от ДТЭК поставляется западным областям по цене на 75% выше, чем в соседнюю Словакию. Антимонопольный комитет Украины возбудил дело по признакам нарушения законодательства о защите экономической конкуренции и злоупотреблении монопольным положением. В начале марта международная организация «Энергетическое сообщество» заявило, что присоединяется к расследованию.

«Проникнутые собственным политическим цирком, мы совершенно забыли о Польше, — сообщает «Збруч» (Галичина). — Эта страна почти исчезла из наших новостей, ни у кого сейчас язык не повернется назвать ее «адвокатом Украины в Европе», польский опыт реформ тоже уже мало кого интересует. А между тем Польша готовится к президентским выборам, которые состоятся уже в мае, но не предвещают никаких хороших новостей». Раньше Польшу называли «образцовой ученицей Европы», а теперь она политически самоизолировалась в Европе и Европейский союз начал санкционные процедуры в связи с «угрозами польской демократии». Польша потеряла влияние на страны «Восточного партнерства», прежде всего на Украину. Хотя десятилетие назад Польский институт в Киеве был едва ли не влиятельнее министерства культуры Украины, а прилагательное «польский» имело значение — качественный, классный, современный. Все теперь позади. После смены власти в Польше пять лет назад заметно более агрессивную позицию в жизни общества стала занимать Католическая церковь. Несмотря на многочисленные скандалы, именно эта организация в значительной степени стала опорой новой власти и средством мобилизации общественного мнения. Политическая активность (господствующей?) части польской Церкви побуждает сделать печальный вывод: фундаментализм бывает не только мусульманским, а «скрепы» — это не только о православии. Хуже всего, что света в конце тоннеля пока не видно. Польша сейчас напоминает Украину времен позднего Януковича: PiS (читай — Качиньский) сконцентрировала власть в своих руках, судебной системе пытаются сломать шею, число честных СМИ уменьшается, разделения внутри общества становятся все более глубокими и драматичными. Проиграв в прошлом году парламентские выборы, польские оппозиционеры так и не смогли предложить обществу четкую и привлекательную идею перемен. Польша стала идеальным примером того, что любые реформы и успехи не являются необратимыми. Оказывается, не только украинцы умеют «профукать все».

В Варшаве появится информационная линия для украинцев, рассказывают «Волинські Новини» (Луцк). Президент Варшавы Рафал Тшасковский согласился с тем, что сайт города должен быть адаптирован для украинцев, которые живут в Польше. «Многие украинцы очень хорошо знают польский язык, но те, кто только что приехал, могут иметь языковые проблемы. Поэтому мы должны помочь им быстро интегрироваться. Такой помощью могла бы стать городская горячая линия на украинском языке. Позвонив по определенному номеру, украинцы могли бы узнать, куда обратиться, например, за бесплатным юридическим советом», — говорит советник Рената Невитецкая. По некоторым оценкам, в Варшаве проживает 100 тысяч украинцев.

Венгрия продолжит блокировать заседание Совета НАТО — Украина, пока на Украине не будут восстановлены права меньшинств, информирует Mukachevo.net (Мукачево). Такое заявление в венгерском парламенте сделал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Он отверг обвинения в «пророссийскости» Будапешта. По его словам, это «абсурд». Министр отметил, что жизнь 150 тысяч этнических венгров в Закарпатье для Венгрии «важнее любой геополитической проблемы». Сийярто напомнил, что 26 марта Будапешт посетит его украинский коллега, которого президент Украины Владимир Зеленский попросил «поработать над восстановлением двусторонних отношений». Министр пояснил, что из всех соседних стран именно с Украиной сложились наиболее сложные отношения. Ведь здесь, по его мнению, грубо нарушаются права национальных меньшинств. «Нарушения касаются не только прав венгерского общества, а прав меньшинств в широком смысле», — добавил Сийярто.

В группе «Италия для меня» на Facebook 7 марта опубликовали видео, которое за несколько дней собрало свыше 100 тысяч просмотров, пишет «Реал» (Винница). Автор показал папский рабочий кабинет в Ватикане и нацарапанные на фреске Рафаэля слова — «Лена Тамара Винница». Автор ролика нашел нацарапанную надпись под фреской «Афинская школа» авторства Рафаэля Санти. Причем, это не единственный «автограф» на стене. Подобные надписи делали и туристы из других стран. «Афинская школа» считается одним из величайших творений Ренессанса. В центре фрески изображены Аристотель и Платон. Их окружают другие философы античности: Сократ, Парменид, Диоген, Пифагор, Гераклит, Евклид и Гипатия. Отметим, в высокий туристический сезон музеи Ватикана переполнены туристами. Поток людей настолько большой, что и остановиться, не то что царапать мрамор, некогда. Иное дело — зима. Туристов меньше. И еще. Уточним, Ватикан не делал никаких заявлений по поводу этой и других надписей.

В Полтаве собрали подписи под петицией о переносе памятника советскому генералу Николаю Ватутину, передает «Полтавщина» (Полтава). Предложение собрало более 300 подписей из 250 необходимых. Автор петиции, представитель организации «Сокол Полтавщины» Георгий Семин, предлагает взамен поставить памятник Николаю Михновскому: «Мы настаиваем на проведении решения о цивилизованном демонтаже памятника Ватутину. Как альтернативу мы предлагаем памятник автору манифеста «Самостоятельная Украина», уроженцу Полтавщины Николаю Михновскому. Он был одним из первых, кто в новейшей украинской истории заявил о необходимости создания украинского государства как акта волеизъявления украинского народа. Именно в Полтаве Михновский прочитал свой призыв «Самостоятельная Украина» на собрании в доме семьи Русовых. Этот документ стал толчком для возрождения нации». Издание напоминает, что памятник генералу Ватутину в 2013 году перенесли с территории учебно-тренировочного центра войск связи на улице Зиньковской и установили на улице Ватутина. С тех пор его неоднократно обливали краской.

Одесса присоединилась к всеукраинскому флешмобу, устроенному в поддержку 12-летнего Максима Ткачука, который исполнил советскую песню на конкурсе в Лондоне и подвергся массовым нападкам праворадикалов, сообщает «Таймер» (Одесса). Об этом сообщили в пресс-службе Одесской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата. Ее прихожане собрались у храма на Мемориале героической обороны Одессы (411-я батарея) и вместе спели «Смуглянку», завершив выступление словами: «Максим, мы с тобой!». «Мы присоединяемся к флешмобу в поддержку 12-летнего юного исполнителя из Волыни Максима Ткачука и считаем недопустимой и позорной травлю ребенка. Военные и партизанские песни — это такая же часть нашей культуры, как баллады кобзарей. Они рождены сердцем, каждая их нота прожита и облита слезами. Тысячи других песен забудутся и исчезнут, но эти будут жить веками. Призываем всех украинцев поддержать Максима и доказать, что культура, ценности и история — не пустой звук для нас», — заявили участники акции. Напомним, что Максим Ткачук живет в поселке Турийск Волынской области и не так давно стал победителем конкурса Stars of the Albion, который был посвящен 75-й годовщине победы во Второй мировой войне и проходил в столице Великобритании. Мальчик пел именно «Смуглянку» и при этом был в советской военной одежде. К начавшейся потом травле Максима в интернете присоединился и депутат Волынского облсовета от партии «Свобода» Александр Пирожик. После этого на Украине начался флешмоб в защиту талантливого ребенка.