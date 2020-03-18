* талибами — запрещённая в России организация

Вашингтон, , 06:04 — REGNUM Соединённые Штаты Америки подписали капитуляцию перед афганским Талибаном (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Именно так можно расценивать тот факт, что в столице Катара Дохе спецпредставитель США по Афганистану подписал Мирное соглашение с лидером талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). О том, как провалили афганскую компанию, которая длилась 19 лет, рассказывает автор ИА REGNUM Александр Запольскис.

Афганцы Цитата из к/ф «Кандагар». Реж. Андрей Кавун. 2010. Россия

Все попытки американских военных оправдать свое присутствие в Афганистане победой над мировым терроризмом, которая вот-вот произойдет, не увенчались успехом. За 19 лет военных действий Вашингтон четырежды объявлял новые стратегические цели присутствия в Афганистане и этих целей не достигал.

Крепко потратившись на эту авантюру и потерпев поражение как в войне с местным сопротивлением, так и в попытках побороть наркотрафик, Вашингтон расписался в признании собственного проигрыша. Нынешний президент Дональд Трамп в сущности старается сделать из этой ситуации собственный выигрыш, закончив позорную афганскую эпопею.

Читайте подробности в статье Александра Запольскиса «Талибан* победил США в Афганистане».

(*Талибан — организация, деятельность которой запрещена в РФ)