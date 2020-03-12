Сухум, , 10:55 — REGNUM Приостановить свою акцию на один день согласились активисты, которые проводят в Сухуме голодовку, требуя внести в законодательство республики антикоррупционные положения Конвенции ООН против коррупции. Об этом сообщает с места событий корреспондент «Нужной газеты».

Как передают журналисты, на площадь Свободы, где проходит акция, 11 марта пришли депутаты абхазского парламента. Они рассказали, что ведется работа по принятию антикоррупционного закона.

«Закон принят несколько месяцев назад, должен был вступить в силу в конце года. Мы сегодня вечером будем еще работать, постараемся сделать так, чтобы поправки сразу вступили в силу. Но мы хотим, чтобы вы нас тоже услышали и сняли акцию, чтобы такая форума давления была снята с депутатов», — обратился к голодающим депутат Рауль Лолуа.

Народные избранники подчеркнули, что от не все зависит, и законопроект должна утвердить законодательная власть.

Одна из участниц акции Асида Кортуа от имени остальных голодающих объявила, что внятного ответа депутаты не дали, но в расчете на их благоразумие голодовка будет приостановлена на один день.

Как сообщало ИА REGNUM, трое жителей Абхазии начали голодовку 2 марта. Они требуют, чтобы в антикоррупционный закон республики были включены все положения Конвенции ООН портив коррупции.

Читайте ранее в этом сюжете: Протестная акция против коррупции проходит в Сухуме