Ватикан, , 10:47 — REGNUM В Ватикане секретарь Папского совета по межрелигиозному диалогу падре Марко подтвердил перенос визита папы Римского Франциска в Джакарту и другие регионы Индонезии, запланированного на сентябрь 2020 года, сообщает Antara.

Издание отмечает, что перенос визита папы Римского в Джакарту связан с распространением коронавируса COVID-19 в Италии и Индонезии.

Напомним, дипломатические отношения между Индонезией и Ватиканом продолжаются с момента обретения независимости на основе глубокого понимания и взаимного уважения между государствами.

Ранее сообщалось, что папа Римский Франциск планирует посетить Индонезию в сентябре этого года. Помимо Джакарты папа Римский собирался посетить Амбон, Малуку и ряд других регионов Индонезии. Визит папы Римского также ожидали в Папуа — Новая Гвинея.

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