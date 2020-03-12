Волгоград, , 10:47 — REGNUM Постановление об одобрении федерального закона об изменениях в Конституцию РФ приняли депутаты Волгоградской областной думы на заседании 12 марта, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе облдумы.

11 марта федеральный закон о поправках к Конституции Российской Федерации «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти» был направлен депутатам, в комитеты, комиссии и депутатские объединения Волгоградской областной Думы, закон был одобрен профильным парламентским комитетом по государственному строительству, местному самоуправлению и развитию территорий.

«Поправки в Конституцию, направленные на серьёзное усиление социальной поддержки, в частности, закрепление размера МРОТ не ниже прожиточного минимума, обязательная индексация пенсий, пособий и иных социальных выплат — все это качественно повысит уровень жизни наших граждан», — отметил депутат Волгоградской областной думы Юрий Марамыгин.

Как напоминает ИА REGNUM, всероссийское голосование по поправкам в Конституцию Российской Федерации намечено на 22 апреля.