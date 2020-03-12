Буэнос-Айрес, , 10:51 — REGNUM Аргентина стала первой страной Южной Америки, которая ввела обязательный двухнедельный карантин для прибывающих из девяти стран, включая Южную Корею. Об этом сообщает KBS со ссылкой на интервью президента Аргентины Альберто Фернандеса.

По его словам, карантинные меры, направленные на борьбу с распространением коронавируса нового типа, коснутся пребывающих из Южной Кореи, Китая, Японии, Ирана, Италии, Испании, Испанию, Франции и Германии.

Ранее власти Аргентины рекомендовали домашний карантин для пребывающих из данных стран.

Отметим, что правительство Колумбии также сообщило о введении карантинного режима для пребывающих из Китай, Италии, Испании, Франции. Однако никакой информации относительно граждан Южной Кореи и иностранцев, прибывающих их страны Утренней свежести, не поступало.