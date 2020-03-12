Якутск, , 10:50 — REGNUM На внеочередной сессии Госсобрания Якутии депутаты обсудили и одобрили предложенные поправки к Конституции РФ.

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Спикер Госсобрания Пётр Гоголев высказал свои опасения по поводу некоторых поправок, в частности о федеральных территориях и пересмотре полномочий субъектов, об изменениях в судебную систему, в которых нет упоминания о Конституционных судах регионов, а также «о языке государствообразующего народа».

Депутат Михаил Эверстов также выступил с «языковой поправкой», и сказал, что депутаты не успели высказаться полностью. Его поддержала фракция «Справедливой России», пишет SAKHALIFE.

После успокоительной речи главы Якутии Айсена Николаева большинством голосов депутаты одобрили поправки к Конституции РФ.

Из 63 присутствовавших на заседании депутатов, 49 поддержали поправки к Конституции, 13 — воздержались, 1 проголосовал против.

Как сообщало ИА REGNUM, в областной думе Магаданской области депутат-коммунист воздержался от голосования по поправкам к Конституции РФ.