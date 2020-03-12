Приштина, , 10:53 — REGNUM 11 марта министр иностранных дел самопровозглашенного Косово Главк Конюфца выступил с докладом перед Комиссией парламента Косово по иностранным делам.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в ходе доклада Конюфца выступил против назначения главы МИД Словакии Мирослава Лайчака специальным посланником Евросоюза по диалогу между Сербией и Косово.

По словам Лайчака, испанец Жозеп Боррель (Верховный представитель Союза по иностранным делам и политике безопасности) и словак Лайчак — не лучшая комбинация для диалога между Сербией и Косово.

Также Лайчак заявил, что представитель ЕС по диалогу не должен заниматься также проблемой Боснии и Герцеговины.

Напомним, Словакия и Испания — две из пяти стран Евросоюза, которые не признали независимость Косово от Сербии.

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