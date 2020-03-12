Киев, , 09:59 — REGNUM Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации в Донбассе договорилась о разведении сил, сообщает 12 марта пресс-служба офиса президента Украины.

Отмечается, что также были достигнуты договоренности об одновременном открытии новых пунктов пропуска через линию соприкосновения — в населенных пунктах Золотое и Счастье.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее резидент России Владимир Путин провёл встречу с председателем Госдумы Вячеславом Володиным и главой политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком.

На встрече обсуждалась идея создания парламентского измерения «нормандского формата» по урегулированию ситуации в Донбассе.

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