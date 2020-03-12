Екатеринбург, 12 марта 2020, 09:58 — REGNUM Депутаты Законодательного собрания Свердловской области проголосовали за поправки в Конституцию России. Решение принято большинством голосов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
За поправки проголосовали 44 свердловских депутата из 46 пристутствовавших.
Напомним, что 12 марта в Екатеринбурге проходит внеочередное заседание Законодательного собрания Свердловской области.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее поправки в Конституцию России были приняты представительным органом Приморского края.
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