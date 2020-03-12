Приштина, , 09:57 — REGNUM 11 марта заместитель государственного секретаря Великобритании по вопросам добрососедства и отношениям с Америкой Венди Мортон прибыла в самопровозглашенное Косово, где встретилась с премьер-министром Косово Альбином Курти. В ходе встречи Курти познакомил Мортон с планом по постепенной отмене пошлины 100% на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины и замене её режимом взаимности в отношениях с Белградом.

Читайте также: Премьер-министр Косово предъявил ультиматум Белграду и Брюсселю

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Мортон назвал решение Курти о частичной отмене пошлины 100% на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины позитивным шагом и заявила, что Лондон продолжит оказывать поддержку Косово и намерен углублять сотрудничество с краем в дальнейшем.

Также Мортон выступила за то, чтобы премьер-министр Курти совместно с президентом Тачи выработали общий подход к диалогу с Сербией, что позволит сторонам вновь усесться за стол переговоров.

Читайте также: В США пригрозили вывести войска из Косово, если пошлина не будет снята

Напомним, США резко выступили против плана Курти по пошлине, выступая за немедленную безоговорочную отмену пошлины без замены её режимом взаимности, в то время как Германия высказалась в поддержку даже частичной отмены пошлины.

Читайте ранее в этом сюжете: Премьер-министр Косово обвинил президента Тачи во враждебности к Брюсселю