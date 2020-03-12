Санкт-Петербург, , 09:47 — REGNUM Петербургским депутатам рекомендовали одобрить поправки в Конституцию, предложенные президентом Владимиром Путиным. Такое решение принял комитет по законодательству городского Законодательного собрания в четверг, 12 марта, менее чем за час до голосования всех депутатов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Сам вопрос на пленарном заседании рассмотрят в первоочередном порядке после 10:00 мск. Заседание перенесли на четверг, хотя обычно они проходят по средам, именно для того, чтобы петербургский парламент мог как можно быстрее одобрить поправки, принятые Госдумой и Советом Федерации.

Спикер петербургского ЗакСа Вячеслав Макаров («Единая Россия») уже выразил уверенность, что депутаты одобрят изменения в Конституцию.

«Внесение изменений в Основной закон отразится на жизни каждого гражданина страны. Депутатам предстоит очень серьезное и ответственное голосование. Уверен, Законодательное собрание Санкт-Петербурга одобрит изменения, предложенные президентом России и Федеральным Собранием», — заявил Макаров.