Париж, , 09:34 — REGNUM Около двадцати государств ввели ограничения на въезд в страну для жителей Франции из-за коронавируса, передает BFM TV.

Франция, в которой уже насчитывается более 2200 случаев заражения коронавирусом, является пятым государством, наиболее затронутым этой болезнью.

В настоящее время Иордания, Ирак, Иран, Саудовская Аравия, Индия, Сальвадор, Молдавия ограничили въезд гражданам Франции на свою территорию.

США объявили о запрете на 30 дней въезда для всех путешественников из Европы.

«С 12 марта 2020 года власти Вьетнама приостановят действие виз, которыми пользуются граждане Франции, для любой поездки, не превышающей 15 дней», — говорится в заявлении МИД Франции.

Непал, со своей стороны, больше не выдает визы гражданам разных стран, включая Францию.

Другие государства, среди которых Армения, Узбекистан, Россия, Лаос, Аргентина, Перу, ввели принудительную меру самоизоляции дома (или в отеле) в течение 14 дней для путешественников, прибывающих из Франции.

Как сообщало ИА REGNUM, полёты в часть городов Германии, Италии, Франции и Испании приостановит в связи с эпидемией коронавируса авиакомпания «Аэрофлот».

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