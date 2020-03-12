Приштина, , 09:40 — REGNUM 11 марта премьер-министр самопровозглашенного Косово Альбин Курти заявил, что президент края Хашим Тачи гораздо более склонен к сотрудничеству с Белградом и Вашингтоном, чем с Брюсселем.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, на внеочередном заседании парламента края, посвященном отношениям между США и Косово, Курти заявил, что он намерен равномерно развивать отношения и с США, и с ЕС:

«Я не говорю, что мы должны действовать без европейцев, но президент говорит, что мы должны действовать без европейцев, и в этом мы различаемся. Это серьезное различие, я говорю — и европейцы, и американцы, а он говорит американцы без европейцев. Я считаю, что нужно и то, и то. То, что Тачи занимает в отношении Брюсселя более непримиримые позиции, чем в отношении Белграда, — это проблематично, поэтому я открыто говорю, что такое неприемлемо».

Напомним, администрация Тачи в настоящее время проводит кампанию по давлению на Курти, обвиняя его в антиамериканизме и отказе вести переговоры с Сербией через Вашингтон, как то предложил сделать президент США Дональд Трамп. Курти в своей речи дал понять, что диалог между Косово и Сербией должен по-прежнему проходить при сотрудничестве Брюсселя с участием США, которые в последний год активизировали внешнюю политику на Балканах, о чем говорит появление постов специального представителя президента США по диалогу между Сербией и Косово и представителя Государственного департамента США по Западным Балканам.

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Ранее премьер-министр самопровозглашенного Косово два раза отклонил запросы президента о встрече, ссылаясь на множество дел.

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