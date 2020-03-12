Пермь, , 09:30 — REGNUM В Перми депутаты Законодательного собрания Пермского края собрались на внеочередном заседании, чтобы рассмотреть поправки в Конституцию РФ. Большинством голосов поправки одобрены, сообщил корреспонденту ИА REGNUM депутат регионального парламента Александр Григоренко (ЛДПР).

Воздержалась от голосования только фракция КПРФ. Члены «Единой России», «Справедливой России» и ЛДПР проголосовали «за».

»Я как член ЛДПР голосовал консолидировано «за». К тому же, в проект поправок вошло 12 предложений ЛДПР. Поэтому «за»», — прокомментировал свою позицию Александр Григоренко.

Напомним, что поправки к Конституции России уже одобрены Госдумой и Советом Федерации. Теперь пакет поправок должны поддержать большинство региональных парламентов.