Варшава, , 09:30 — REGNUM Зависимость от Газпрома и негативные политические и экономические последствия ожидают Евросоюз в случае, если газопровод «Северный поток — 2» будет запущен в эксплуатацию. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович в опубликованном 12 марта интервью РБК.

Министр назвал проект «угрозой европейской солидарности и энергетической безопасности». Он полагает, что зависимость европейских стран от «ненадёжного поставщика» — Газпрома — вырастет, в результате возникнет квазимонополия одного подрядчика, а путь поставок останется единственным.

Новый газопровод не повысит диверсификацию поставщиков и направлений поставок в Центральной и Восточной Европе, считает Чапутович.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2019 года премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что его расстраивает поддержка ключевыми странами ЕС строительства российского газопровода «Северный поток — 2».

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