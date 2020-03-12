Вашингтон, , 09:27 — REGNUM Гражданам США советуют пересмотреть планы по поездкам за границу из-за ситуации с распространением в мире нового типа коронавируса. Такие рекомендации соотечественникам дали в Государственном департаменте Соединённых Штатов.

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«Госдепартамент советует гражданам США пересмотреть свои планы по поездкам за границу в связи с глобальными последствиями COVID-19», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Из-за вспышки коронавируса, карантина и пограничных ограничений американским гражданам советуют лучше оставаться дома.

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Как сообщало ИА REGNUM, по последним данным, на территории США зарегистрировано свыше 1,1 тыс. человек с диагнозом «коронавирус COVID-19». Накануне, 11 марта, из-за угрозы инфекционного заболевания президент США Дональд Трамп принял решение отменить свои предстоящие визиты в два американских штата — Колорадо и Неваду.

Кроме того, для предотвращения попадания в страну новых заболевших США вводят месячный запрет на въезд иностранных граждан, прибывающих из всех европейских стран, кроме Великобритании. Новые правила вступают в силу 13 марта в полночь.

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