Либревиль, , 09:28 — REGNUM Государственным чиновникам Ганы и депутатам из Габона временно запретили выезжать за пределы своих стран в целях предотвращения распространения коронавируса. Об этом передает ВВС Africa.

Президент Ганы Нана Акуфо-Аддо временно приостановил поездки чиновников за границу из-за письма, изданного начальником генерального штаба страны, сообщил корреспондент BBC в столице страны, Аккре, Томас Наади.

В письме Акусуа Фрема Осей-Опаре говорилось, что только критически важные поездки государственных чиновников будут рассматриваться и утверждаться отдельно.

В Габоне спикер парламента Фаустин Букуби приостановил все зарубежные поездки депутатов. В пояснительной записке, разосланной законодателям, докладчик сказал, что все поездки от имени собрания были приостановлены до дальнейшего уведомления.

В обеих рекомендациях указывалось, что приостановление зарубежных поездок является мерой предосторожности.

В Гане и Габоне нет подтвержденных случаев коронавируса.

По словам журналистов, чрезвычайные службы обеих стран выпустили публичные заявления, призывающие граждан чаще мыть руки, избегать рукопожатий и объятий из-за коронавируса. В соседних с Ганой Буркина-Фасо и Того были зарегистрированы случаи вируса. В граничащем с Габоном Камеруне, также были подтверждены два случая коронавируса.