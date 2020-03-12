Киев, , 09:24 — REGNUM Депутаты Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», которые побывали в Госдуме РФ, должны пройти карантин, а также проверку в Службе безопасности Украины (СБУ), заявил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, сообщило 11 марта информационное агентство «Укринформ».

По его словам, депутаты поступили вопреки рекомендациям спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова не ездить за границу, чтобы снизить вероятность заражения коронавирусом COVID-2019.

«Они едут в «страну-агрессор», какие переговоры, что-то фотографируют. Я вообще не понимаю, законно это вообще или незаконно. Надо это проверять. Точно надо делать какой-то запрос в Службу безопасности Украины и предоставить юридическую консультацию. Выглядит это очень плохо», — добавил Арахамия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин провёл встречу с главой политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком. Участники встречи обсудили идею создания парламентского измерения «нормандского формата», который призван остановить гражданскую войну на Украине.

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