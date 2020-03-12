Тюмень, , 09:17 — REGNUM Тюменская областная дума на заседании 12 марта одобрила поправки в Конституцию РФ. Парламентарии в целом отметили своевременность корректировки основного закона страны, которая обеспечит развитие государства, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

На заседании отмечалась важность таких поправок, как установка минимального размера оплаты труда не ниже прожиточного минимума, обязательная индексация пенсий и других социальных выплат.

Напомним, 22 апреля 2020 жителям страны предстоит на общероссийском голосовании высказать своё отношение к поправкам в Конституции РФ.