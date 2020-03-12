Брюссель, , 09:15 — REGNUM Временный запрет на въезд из стран Европы, введённый властями США, не был согласован с Евросоюзом. Об этом сообщил европейский дипломат, передаёт 12 марта Reuters.

Дипломат отметил, что предварительного уведомления от американской стороны не поступало, попыток скоординировать усилия в противодействии коронавирусу, как заявлял президент США Дональд Трамп, не предпринималось.

Официального заявления со стороны ЕС пока нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 марта глава США объявил о 30-дневном запрете на въезд в страну из Европы. Такая мера связана с распространением коронавируса. Исключение сделано для Великобритании.

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