Нур-Султан, 12 марта 2020, 09:09 — REGNUM Полномочия члена Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Казахстана Бахыта Мельдешова прекратили депутаты Сената республики, сообщает 12 марта агентство «Казинформ».
Полномочия были прекращены в связи с истечением срока службы. Председатель Сената Казахстана Дарига Назарбаева поблагодарила Бахыта Мельдешова за вклад в развитие казахстанской системы выборов.
Как сообщало ИА REGNUM, 12 февраля депутаты Мажилиса (парламента) Казахстана одобрили досрочное прекращение полномочий члена ЦИК республики Акылбека Ихданова. Решение принято на основе заявления члена комиссии.
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