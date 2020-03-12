Москва, , 08:47 — REGNUM Журналист, автор и ведущий телеканала «Россия 1» Дмитрий Киселёв прокомментировал в своём Telegram-канале принятые Госдумой РФ в третьем чтении поправки в Конституцию и возможность пятого срока для российского президента Владимира Путина. Он полагает, что глава государства пока ещё сам не знает, останется ли он руководить Россией после 2024 года.

«Так что сейчас — Путин. Хочет ли он остаться и после 2024 года? Не уверен. Скорее, даже уверен, что он и сам не знает пока. Да и не это для него главное. Ему важно продолжение созидательной линии. Ищет ли он преемника? Да, не может не искать. Думает об этом каждый день. Но искренне передав преемнику власть однажды, чуть не обжёгся. Был вынужден вернуться. Не вернулся, если бы видел, что всё надёжно. Сейчас дилемма сохраняется.

Он сам или преемник в 2024 году? Во всяком случае, биться за своё государство Путин будет до последнего. В этом я уверен. Но не будем путать — битву за государство и за себя в государстве. Разные вещи», — отмечает журналист Дмитрий Киселёв.

Напомним, предложение внести в конституцию поправки, «обнуляющие» президентские сроки президента России Владимира Путина, предложила депутат Госдумы от «Единой России» Валентина Терешкова в ходе обсуждения соответствующего законопроекта во втором чтении. Прибывший в нижнюю палату парламента глава государства отметил, что не против инициативы, но последнее слово должен сказать Конституционный суд.

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