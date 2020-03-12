Нур-Султан, 12 марта 2020, 08:17 — REGNUM Депутаты Сената Казахстана одобрили кандидатов в судьи Верховного суда республики, сообщает 12 марта агентство «Казинформ».
Кандидатов на пленарном заседании представил глава Высшего судебного совета Талгат Донаков. Судьями Верховного суда планируют стать Шолпан Даниярова, Нургазы Абдиканов, Маргулан Бектурганов.
Как сообщало ИА REGNUM, 26 декабря 2019 года Сенат Казахстана отправил в отставку двух судей Верховного суда республики Толебая Кожана и Баглана Макулбекова в связи с достижением пенсионного возраста.