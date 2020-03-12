Улан-Удэ, , 08:16 — REGNUM Глава Бурятии Алексей Цыденов стал секретарём регионального отделения правящей партии. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе «Единой России» в республике, его кандидатуру согласовали на XXX конференции отделения 11 марта. «За» проголосовали 106 делегатов, 4 — против.

Вновь назначенный секретарь призвал однопартийцев перенастроить работу организации. По его мнению, необходимо больше задействовать ресурс «Единой России».

«Партия — это не только выборы, это система общественного управления, система взаимодействия с обществом, получения информации с «земли», соответственно, и разделение ответственности за принятие решений», — отметил он.

Напомним, предыдущий секретарь Баир Жамбалов был снят с должности и исключён из партии после трагического ДТП, в котором погибла 17-летняя девушка. Как сообщало ИА REGNUM, девушку задавили на машине экс-единоросса, однако за рулём, предположительно, находился в этот момент другой человек.

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