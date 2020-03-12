Париж, 12 марта 2020, 08:10 — REGNUM Министерство иностранных дел Франции издало приказ о трехмесячном приостановлении усыновления детей из Гаити с момента публикации документа в официальном журнале Французской Республики, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.
«Это трудное решение было принято из-за нынешней ситуации, связанной с безопасностью в этой стране», — говорится в заявлении французского ведомства.
Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2019 года в Гаити начались протестные акции, перераставшие в массовые беспорядки и столкновения с полицией. Около года в Гаити не было утвержденного правительства. Президент Гаити Жовенель Моиз назначил в начале марта 2020 года Жозефа Юта на должность премьер-министра страны.
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