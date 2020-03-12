Анадырь, , 08:16 — REGNUM Депутаты думы Чукотского автономного округа 12 марта единогласно поддержали поправки в Конституцию РФ.

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«Я считаю, Россия очень серьёзный корабль, который находится на плаву благодаря тому, что у нас сильный капитан — наш президент, которому народ доверяет полностью и всецело. Дай Бог иметь такого лидера страны, каким является наш президент», — сказал председатель окружной думы Александр Маслов.

Все 11 из 15 присутствовавших в зале депутатов поддержали поправки в Конституцию РФ, сообщает ИА «Чукотка».

Как сообщало ИА REGNUM, общероссийское голосование по внесению поправок в Конституцию РФ состоится 22 апреля 2020 года.