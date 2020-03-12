Приштина, , 09:21 — REGNUM 11 марта прошло чрезвычайное заседание парламента самопровозглашенного Косово, посвящённое дипломатическим отношениям между Косово и США.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в ходе заседания премьер-министр Альбин Курти напомнил, что замена пошлины 100% на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины не представляет собой нечто выходящее за рамки и является приемлемой позицией.

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Сложившееся в последние дни напряжение вокруг пошлины Курти связал с заговором президента самопровозглашенного Косово Хашима Тачи и президента Сербии Александра Вучича, целью которого является его устранение и возвращение руководства диалогом между Косово и Сербией в руки двух президентов, тайные переговоры между которыми никогда не прекращались — значительное число свидетельств тому он получил, заступив на пост премьер-министра:

«Я уверен, что два президента уже имеют готовое соглашение. И целью их требований является сломать правительство Косово, сломать меня как премьер-министра, для того, чтобы тот, кто от имени Косово вел тайные переговоры и договорился о тексте соглашения, и который теперь стремится не к началу диалога, а к тому, чтобы устранить всякую возможность диалога».

Напомним, ещё с 2017 года, задолго до введения пошлины на сербские товары, косовская оппозиция выступала против идеи президентов Тачи и Вучича о коррекции границы с Сербией, предполагавшей территориальный обмен — передачу Сербии Косовской Митровицы с её минеральными ресурсами и Трепчевским комбинатом и присоединение к Косово Прешевской долины, населенной преимущественно албанцами.

Албанская оппозиция выступала за открытое ведение диалога между Белградом и Приштиной при участии всех политических сил Косово.

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