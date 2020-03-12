Хабаровск, , 08:23 — REGNUM Председатель правления Хабаровской краевой общественной организации тхэквондо, председатель Общественной палаты Хабаровского края, член Центрального штаба ОНФ Андрей Белоглазов убежден в том, что изменения в Конституцию России необходимы, так как продиктованы временем, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Изменения в Конституцию необходимы. Они касаются фундаментальных вещей, таких как незыблемость границ нашего государства, например. Эта тема постоянно обсуждается в России, особенно у нас на Дальнем Востоке. Это и поправка, касающаяся русского языка, как государственного. Русский язык объединяет народы России. Крайне важно в Основном законе страны подчеркнуть статус русского языка. Я, вне всяких сомнений, поддерживаю внесение изменений в Конституцию. Внимательно следил за обсуждением. Оно было очень активным, не все инициативы прошли, тем не менее, хочу поблагодарить всех парламентариев за их неравнодушие», — сказал Андрей Белоглазов.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 марта Государственная дума России в третьем чтении одобрила закон о внесении изменении в Конституцию РФ.