Чита, , 08:02 — REGNUM Губернатор Забайкальского края Александр Осипов высказал своё отношение к принятию поправок в Конституцию РФ. Его слова приводит официальный сайт региона.

«С момента принятия Конституция 1993 года было всегда ощущение, что на нашу самобытную страну с необычным историческим прошлым, традициями и культурой одели законодательное одеяние, сшитое по универсальным лекалам, которые не отражают историю государства и нацеленность на будущее.

В связи с этим предлагаемые изменения вносятся во имя незыблемости и целостности страны. В них содержаться установки о нашем понимании связи с предками, важности института семьи. Очень важны изменения формулировок, которые содержаться в преамбуле, направленными на суверенитет и независимость страны», — сказал глава Забайкалья.

Он также подчеркнул также важность поправок, которые закрепляют социальные нормы, направленные на защиту стариков и детей.

Кк уже сообщало ИА REGNUM, сегодня, 12 марта, депутаты Забайкальского Законодательного собрания большинством голосов одобрили поправки в Конституцию РФ. За проголосовали 32 народных избранника, воздержались от голосования 13. Само всенародное голосование состоится 22 апреля 2020 года.

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