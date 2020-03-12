Чита, , 07:51 — REGNUM Сегодня, 12 марта, в Чите состоялось внеочередное заседание Законодательного собрания Забайкальского края, посвящённое голосованию по поправкам в Конституцию РФ. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM за внесение поправок проголосовали 32 народных избранника, воздержались от голосования 13 (это представители КПРФ), и только один парламентарий (бывший главный коммунист края Николай Мерзликин) высказался против.

Согласно действующей процедуре, для утверждения решения необходимо было поучить одобрение поправок от не менее 26 депутатов. Перед голосованием в забайкальском парламенте выступил губернатор Забайкалья Александр Осипов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, поправки в Конституцию РФ были инициированы после оглашения российским президентом Владимиром Путиным послания Федеральному Собранию. Всенародное голосование по их принятию должно состоятся 22 апреля 2020 года.