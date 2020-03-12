Приштина, , 08:11 — REGNUM 11 ноября бывший командующий сухопутными силами США в Европе Бен Ходжес назвал ошибкой возможный вывод американских частей из Косово.

Ходжес прокомментировал твит сына президента Дональда Трампа-младшего о том, что настало время для вывода американских частей из Косово:

«Это было бы ошибкой… КФОР (Силы для Косово, миссия НАТО в Косово — ИА REGNUM) — единственная опора стабильности в регионе. Их вывести их теперь, перед заключением соглашения — это то же самое, что вывести начинавших игроков в середине четвертой четверти, незадолго до того, как они поведут мяч» (Ходжес сравнил ход кризиса с баскетбольной партией, состоящей из четырех четвертей по 10 минут (ФИБА)).

Ранее против вывода американских войск из Косово высказался австрийский политик и депутат Европарламента Дукас Мандл.

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