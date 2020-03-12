Иркутск, , 07:47 — REGNUM Законодательное собрание Иркутской области большинством голосов проголосовало за принятие поправок в Конституцию РФ. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, из 38 присутствовавших депутатов «за» проголосовало 27. Как и в Забайкальском крае, представители фракции КПРФ воздержались от голосования, трое высказались против.

Напомним, закон о поправке к Конституции РФ предусматривает внесение изменений в главы 3−8 основного документа. В частности, устанавливается, что минимальный размер оплаты труда не может быть ниже прожиточного минимума, и закрепляется обязательная индексация пенсий, пособий и иных социальных выплат. На конституционном уровне определяется, что система пенсионного обеспечения формируется на основе принципов всеобщности, справедливости и солидарности поколений.

Как уже сообщало ИА REGNUM, общероссийское голосование по поправкам в Конституцию пройдёт 22 апреля 2020 года. Этот день будет оплачиваемым выходным.