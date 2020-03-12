Благовещенск, , 08:10 — REGNUM На 47-м внеочередном заседании Законодательное собрание Приамурья проголосовало по вопросу одобрения поправок в Конституцию, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного парламента.

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Предлагаемые в Конституцию России поправки поддержали 25 депутатов, которые как один отметили, что предлагаемые коррективы основного закона очень важны на сегодняшний день. Председатель областного Заксобрания Вячеслав Логинов рассказал, как распределились голоса.

«Большинством голосов мы поддержали поправки. Фракция «Единая Россия» — единогласно, фракция «Справедливая Россия» — единогласно, у фракции ЛДПР голоса разделились, и фракция КПРФ воздержалась от голосования. Мы считаем, что эти поправки необходимы, своевременны и обеспечат развитие нашего государства на ближайшую временную перспективу. Поэтому их поддерживаем», — рассказал спикер.

Как сообщало ИА REGNUM, на Колыме депутаты проголосовали за поправки в Конституцию России. Депутат от КПРФ воздержался при голосовании.